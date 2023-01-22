شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى بطولة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سموحة بيقدة طارق العشرى، تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية فى مران اليوم، وشهد المران مشاركة الهانى سليمان بعد غيابه عن مواجهة سيراميكا بعد إصابته بشد، مما فضل الجهاز الفنى إراحته والدفع بعمر صلاح.

ويسعى طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالى فى بطولة الدورى بعد الفوز فى آخر جولتين على طلائع الجيش وسيراميكا، ويأمل فى تحقيق الفوز أمام بيراميدز فى المباراة الأخيرة له فى القيادة الفنية لفريق سموحة، بعدما اتفق مع مجلس النادى على الرحيل بعد المباراة بسبب تصريحات فرج عامر رئيس النادى ضده.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.

جدير بالذكر أن سموحة حقق فوزا مهما على سيراميكا بهدفين نظيفين فى الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى.