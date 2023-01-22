شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد العال مديرا فنيا للأوليمبى خلفا للراحل شريف الخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الأوليمبى فى الاتفاق مع حسام عبد العال المدير الفنى السابق للإنتاج الحربى ودكرنس، لقيادة الفريق خلفا لشريف الخشاب الذى اعتذر عن عدم استكمال مشواره مع الفريق.

واعتذر شريف الخشاب عن الاستمرار في قيادة فريق الأوليمبى، بعد التعادل مع فريق بايونيرز في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة فى الدور الأول من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى.

وقبلت إدارة نادى الأوليمبى اعتذار شريف الخشاب عن مواصلة تدريب الفريق، وقامت بالاتفاق مع حسام عبد العال لتولى المهمة من الدور الثانى لدورى القسم الثانى فى مجموعة بحرى والإسكندرية.

وخرج فريق الأوليمبى من الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر اليوم بعد الخسارة أمام فريق الحمام بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فريق الأوليمبى المركز العاشر في ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 17 نقطة، جمعها من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

جدير بالذكر أن حسام عبد العال بدأ هذ الموسم فى القيادة الفنية لفريق دكرنس قبل أن يعتذر عن الاستمرار مع الفريق ويتولى تدريب الإنتاج الحربى، قبل أن تتم إقالته بعد سوء النتائج ويتم التعاقد مع مصطفى عبده.