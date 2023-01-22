شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 22-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، تجديد الثقة في البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حتى مباراة فاركو الأخيرة في الدور الأول بالدورى.

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