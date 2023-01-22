شكرا لقرائتكم خبر نعيم السليتي يغيب عن الملاعب شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن الاتفاق على حسابه عبر تويتر أن لاعب وسط الفريق الأول كان خضع إلى فحوص في المراكز الصحية بألمانيا وفرنسا والإمارات لتشخيص الإصابة التي استوجبت تدخلا جراحيا في أحد المراكز الصحية بالإمارات.وأوضح النادي أن السليتي سيخضع إلى الراحة لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع.
ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مواجهتي تونس ضد ليبيا في مارس المقبل ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار.
كانت هذه تفاصيل خبر نعيم السليتي يغيب عن الملاعب شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.