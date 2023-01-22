نعيم السليتي يغيب عن الملاعب شهرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يغيب نعيم السليتي لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم والاتفاق السعودي عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهرين بسبب إصابة في وتر العضلة الضامة، وفق ما أفاد به نادي الاتفاق أمس.

وأعلن الاتفاق على حسابه عبر تويتر أن لاعب وسط الفريق الأول كان خضع إلى فحوص في المراكز الصحية بألمانيا وفرنسا والإمارات لتشخيص الإصابة التي استوجبت تدخلا جراحيا في أحد المراكز الصحية بالإمارات.

وأوضح النادي أن السليتي سيخضع إلى الراحة لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مواجهتي تونس ضد ليبيا في مارس المقبل ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار.