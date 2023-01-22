سميحان النابت على أبواب القلعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب سميحان النابت لاعب فريق التعاون من الانتقال رسميا للنادي الأهلي، إذ تشير المصادر إلى اتفاق نهائي تم بين اللاعب وإدارة النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تقفل أبوابها السبت المقبل.

وأبانت ذات المصادر أن اللاعب تلقى عددا من العروض خلال الفترة الماضية أحدها كان من نادي الاتحاد الند التقليدي للنادي الأهلي الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى (يلو) ولكن اللاعب فضل الأخير نظير العرض الأعلى الذي يتجاوز سبعة ملايين ريال للموسم الواحد، بينما قدمت إدارة نادي الاتحاد خمسة ملايين للموسم الواحد.

وتأتي التحركات الأهلاوية رغبة في تقوية الفريق بهدف تحقيق هدف الصعود من دوري يلو والعودة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن أتمت مطلع الأسبوع الجاري التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال مهاجم فريق ووهان الصيني لقيادة خط هجومه خلال الفترة المتبقية بدءا من مواجهة الجبلين الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.