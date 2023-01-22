استنفار اتحادي قبل مواجهة النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد أروقة مقر نادي الاتحاد بجدة حالة من التجهيزات التي تسبق اللقاء المرتقب أمام فريق النصر مساء الخميس المقبل على درة الملاعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، حيث بدأ المدير الفني للفريق نونو سانتو أمس بالتحضير لهذا اللقاء من خلال الجوانب الفنية واللياقية، بينما ستتركز التدريبات على الجوانب التكتيكية وتصحيح أخطاء اللاعبين في تطبيق النهج التكتيكي في مران أمس.

وينضم لاعب الوسط عبدالرحمن العبود مع زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية اليوم بعد شفائه من الإصابة وإنهائه للبرنامج العلاجي على أن يحدد المدرب سانتو مدى جاهزيته وإمكانية مشاركته في لقاء النصر من عدمها حين يستقر على قائمة الــ 18 لاعبا التي سيدخل بها اللقاء.

في حين بدأ لاعب الوسط عبدالعزيز البيشي تدريباته الانفرادية بعد اكتمال برنامجه العلاجي، حيث ستتم متابعة حالته البدنية خلال الأربعة أيام المقبلة ثم يتقرر مدى إمكانية مشاركته بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية.

وقرر الجهازان الإداري والفني السفر إلى العاصمة الرياض غدا الثلاثاء لإقامة آخر التدريبات والاستعدادات لمواجهة النصر على أن يتعود اللاعبون على الأجواء الباردة وتلافي خطر التعرض للإصابات.

كما تكفلت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بمبلغ توفير طاقم تحكيم أجنبي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ليحضر في الوقت المناسب لإدارة هذا اللقاء المفصلي في مسيرة الفريقين في البطولة.

وبدأت الجماهير الاتحادية التجهيز لتيفو سيتم إظهاره على مساحة كبيرة من المدرجات في اللقاء المرتقب، حيث يحتوي شعاره على كلمة «مخالب النمور»، وهي الأيقونة المعروفة لفريق الاتحاد.