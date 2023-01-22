شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء الفرح تسود مران الأهلى بعد ثلاثية الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورا من مران الفريق الأحمر، والتي سيطرت عليها أجواء الفرح والسعادة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة أمس السبت في القمة 125 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وعلقت صفحة الأهلي عبر فيسبوك على صور اللاعبين التي سيطرت فيها الابتسامة على الجميع قائلة: "الغزالة رايقة".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته، بعد ظهر اليوم الأحد تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بدون راحة، وذلك بعد الفوز على الزمالك مساء أمس بثلاثية نظيفة.

واستهل الفريق المران بجلسة تدريبات بدنية في «الجيم» قبل أن يستكمل اللاعبون الذي شاركوا في اللقاء أمس تدريباتهم بمران استشفائي، فيما خاض بقية اللاعبين وحدات تدريبية متنوعة شهدت بعض الفقرات البدنية وتدريبات التصويب على المرمى، قبل أن يختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين.

واجتمع كولر بالجهاز الفني المعاون له على هامش المران الجماعي؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.



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