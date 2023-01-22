شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضم أحمد توفيق من البنك الأهلى حتى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أتم نادي بيراميدز إجراءات تعاقده بشكل رسمي مع أحمد توفيق قادما من صفوف نادي البنك الأهلي، في إطار خطط النادي لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع أحمد توفيق عقده مع نادي بيراميدز يستمر بموجبه حتى عام 2025.

يذكر أن أحمد توفيق لعب من قبل في صفوف أندية المنصورة والزمالك وبيراميدز، قبل أن ينتقل بداية الموسم الجاري إلى البنك الأهلي، ليعود مجددا إلى صفوف بيراميدز.

أحمد توفيق من مواليد 1 أكتوبر عام 1991 في الشرقية، وتدرج في المنتخبات الوطنية بأعمارها المختلفة، وحمل الصفة الدولية في سبتمبر عام 2015، ولعب 4 مباريات دولية بقميص المنتخب الوطني.