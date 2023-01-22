شكرا لقرائتكم خبر عن جوهر نبيل يكشف تفاصيل مواجهة مصر والدانمارك المرتقبة فى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جوهر نبيل، لاعب منتخب مصر لكرة اليد الأسبق، أن المنتخب المصري أدى مباراة من أفضل ما يمكن أمام كرواتيا في بداية مشاركته بكأس العالم، وهي المباراة الأفضل للمنتخب حتى الآن، مشيرا إلى أن صفوف منتخبنا كاملة وجاهزة جدا للمشاركة أمام الدنمارك، بما لدينا من لاعبين لديهم خبرة.

وأضاف جوهر نبيل، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن المنتخب المصري لكرة اليد أمام مباراة مهمة في تاريخ كرة اليد بكأس العالم، حينما يقابل نظيره الدنمارك، مؤكدا أن إيقاع الدنمارك سريع جدا ويحتاج استعدادا قويا من مصر على غرار مباراة كرواتيا.

وتابع: "الخط الخلفي كامل العدد، ويوجد فيه بدائل كثيرة وعندنا أربع لاعبين جوكر، والخط الخلفي جاهز وجيد جدا وهجومنا كويس جدا، ومباراة كرواتيا أحسن مباراة أداها المنتخب وباقي المباريات مش افضل حاجة، ومباراة بكرة مهمة جدا في تاريخ كرة اليد المصرية، وعندنا محترفين كتير جدا في دوريات اوروبية".

ويخوض منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد آخر مبارياته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم المقامة حاليا فى بولندا والسويد غدا الاثنين، بالنسخة التى تستمر حتى 29 يناير الجارى.

وتقام مباراة مصر والدنمارك فى التاسعة والنصف مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، وتذاع على شاشة أون تايم سبورتس.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل لربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء أمس لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 لاعتلاء صدارة المجموعة الرابعة.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة فى بولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.