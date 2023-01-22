شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب عودة محمود علاء من الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو الزمالك عودة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والمعار إلى الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كما يضع مسئولو الزمالك الرتوش النهائية على 3 صفقات فى الانتقالات الشتوية الجارية بعد الاتفاق مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، الذى منح الإدارة الضوء الأخضر للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين بعد إعجابه بقدراتهم وإمكانياتهم الفنية.

وتنتظر إدارة نادى الزمالك موافقة أندية هؤلاء اللاعبين على المقابل المادى المعروض حتى يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذه الصفقات،وستكون في المراكز التى طلب فيريرا تدعيمها على رأسها مركز المهاجم ثم الدفاع والظهير الأيسر.

وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك تجديد الثقة في البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حتى مباراة فاركو الأخيرة في الدور الأول بالدورى رغم الأنباء التي خرجت أمس، بشأن رحيله عن الفريق بعد الخسارة التي تلقاها الأبيض من الأهلي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

كما قرر مجلس الإدارة رفض الاستقالة التى تقدم بها أمير مرتضى منصور، من منصبه كمشرف عام على الكرة بالنادى الأبيض، وعقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعًا اليوم.