الامارات | المقاولون ينتزع المركز الرابع من الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‬استغل المقاولون العرب طرد اثنين من لاعبي الداخلية ليحول تأخره إلى فوز في اللحظات الأخيرة 2-1 وينتزع المركز الرابع من الزمالك بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

منح بركات حجاج التقدم للداخلية في الدقيقة العاشرة من استغلال لارتباك دفاعي.

لكن زميله لاعب الوسط النيجيري شيميزي كليتشي تعرض للطرد قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون في الدقيقة 54 بتسديدة منخفضة بعد سوء إبعاد للكرة من دفاع الداخلية، الذي ازدادت متاعبه بطرد آخر للاعب الوسط محمود طلعت بالدقيقة 74.

وخطف الموريتاني مامادو نياس الفوز في الدقيقة 94 ليواصل فريق المدرب شوقي غريب تألقه بتحقيق الانتصار الخامس على التوالي.

ويملك المقاولون 27 نقطة من 15 مباراة متفوقا بنقطة على الزمالك بطل الموسمين الماضيين الذي خسر 3-صفر من غريمه الأهلي في لقاء القمة أمس السبت وتراجع للمركز الخامس.

ويفصل فارق الأهداف بين المقاولون وبيراميدز صاحب المركز الثالث، فيما يبتعد بثلاث نقاط عن فيوتشر الثاني وسبع نقاط عن الأهلي المتصدر.

وهذه أول هزيمة للداخلية في أربع مباريات وتوقف رصيده عند 13 نقطة بالمركز 14، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.