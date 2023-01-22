الامارات | اصدار جدول مباريات بطولة دبي الدولية بكرة السلة الـ32

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن المنتخب الوطني لكرة السلة في السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل، مشواره في بطولة دبي الدولية بنسختها الـ 32 المقامة على صالة نادي النصر، بلقاء فريق "سترونغ جروب" الفليبيني.

وأصدرت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم الجدول مباريات البطولة التي تستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، بمشاركة 10 فرق، وزعت إلى مجموعتين، ضمت الأولى كل من: منتخب الإمارات، سترونغ جروب الفليبيني، الوحدة السوري، دينامو اللبناني والنصر الليبي، فيما جاء حامل اللقب الرياضي اللبناني في المجموعة الثانية بجوار مواطنه نادي بيروت، النفط العراقي، الأفريقي التونسي وسلا المغربي.

ويقص لقاء الوحدة السوري والنصر الليبي في الخامسة من عصر الجمعة المقبل المنافسات الرسمية، متبوعاً بلقاء المنتخب و"سترونغ جروب"، على أن يختتم اليوم الافتتاحي في لقاء التاسعة الذي يجمع الرياضي اللبناني والنفط العراقي في مباراة يسعى من خلالها الرياضي رد اعتبار خسارته الأسبوع الماضي أمام النفط في دوري مجموعات النسخة الأولى من (سوبر غرب-آسيا).

وتستمر مباريات الدور التمهيدي حتى الأول من فبراير المقبل، على أن يتحدد من خلاله خارطة مباريات الدور ربع النهائي الذي ينطلق في الثاني من فبراير، ويلتقي فيه متصدري المجموعتين مع رابع المجموعة التالية، ووصيفي المجموعتين مع ثالث المجموعة الأخرى.

تالياً جدول مباريات الدور التمهيدي: