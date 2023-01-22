الامارات | «هاتريك» هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على وولفرههامبتون في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون 3 / صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد سلبيا.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه النرويجي إيرلينج هالاند،الذي سجل أهداف فريقه الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 40 و50 من ركلة جزاء، و55.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد سلبيا.

ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر، كما رفع برينتفورد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن.