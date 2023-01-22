الأحمر يبتعد بالقمة.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ابتعد الأهلي بقمة الدوري المصري لعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز، يستمر الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع بـ26 نقطة من 14 مواجهة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك:

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 34 نقطة.

2- فيوتشر في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

3- بيراميدز في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

4- الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

5- المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

6- الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

7- غزل المحلة في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

8- المصري في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

9- أسوان في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

11- سموحة في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

12- طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقاط.

13- فاركو في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقاط.

14- الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقاط.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقاط.

16- حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 11 نقاط.

17- إنبي في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

18- الإسماعيلي في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.