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الزمالك يعلن تجديد الثقة فى فيريرا ورفض استقالة أمير مرتضى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، تجديد الثقة في البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حتى مباراة فاركو الأخيرة في الدور الأول بالدورى رغم الأنباء التي خرجت أمس، بشأن رحيله عن الفريق بعد الخسارة التي تلقاها الأبيض من الأهلي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

كما قرر مجلس الإدارة رفض الاستقالة التى تقدم بها أمير مرتضى منصور، من منصبه كمشرف عام على الكرة بالنادى الأبيض، وعقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعًا اليوم.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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