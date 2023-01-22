كولر يدرس إراحة معلول وتجهيز أشرف لقيادة الجبهة اليسرى أمام البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، إراحة التونسي على معلول من المشاركة في مباراة فريقه القادمة أمام البنك الأهلي بالجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

ويخطط كولر لتجهيز محمد أشرف من أجل قيادة الجبهة اليسرى في مباراة البنك الأهلي، وإراحة معلول خشية من تعرضه للإجهاد قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

وشارك على معلول بشكل أساسي في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي منذ العودة من المشاركة رفقة منتخب تونس في كأس العالم للأندية ولم يحصل على راحة، ويفكر كولر في إراحته خلال المباراة المقبلة.

ووضع الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برنامج علاج طبيعيا واستشفائيا لمدة 48 ساعة للاعب الفريق علي معلول؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، على أن ينتظم بعدها اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على الزمالك أمس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

واجتمع كولر بالجهاز الفني المعاون في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق اليوم؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.