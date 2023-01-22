شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يتعاقد مع بلال جمال صانع ألعاب فاركو فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مسئولو نادى القناة تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع بلال جمال صانع ألعاب فريق فاركو فى صفقة انتقال حر لدعم صفوف الفريق فى الانتقالات الشتوية مجموعة القاهرة.

وأنهى مسئولو القناة الاتفاق مع بلال جمال بعد موافقة محمد حليم المدير الفنى للفريق، والذى يسعى لتدعيم صفوفه من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب مجموعة القاهرة فى دورى القسم الثانى وتحقيق حلم الصعود للدورى فى الموسم المقبل.

ويعد بلال جمال الذى لعب فى طلائع الجيش وفاركو بالدوري الممتاز هو الصفقة الخامسة التى يبرمها القناة فى الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع على أوسكار من إنبى وعبد السميع سيمو من الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وضم محمد جمال مهاجم الفيوم ورضا محمد لاعب العبور بصفة نهائية.

ويستعد فريق القناة لمواجهة بتروجت الثلاثاء المقبل فى إطار الدور التمهيدى الثالث والأخير من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وحقق فريق القناة فوزا صعبا على فريق الترسانة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

بهذه النتيجة رفع فريق القناة رصيده إلى 34 نقطة ليعتلي صدارة مجموعة القاهرة متفوقاً على السكة الحديد وزد بفارق نقطتين، فيما توقف رصيد الترسانة عند النقطة 23.