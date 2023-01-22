شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم الداخلية 2 / 1 ويقتحم المربع الذهبى للدورى.. والزمالك خامساً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق المقاولون سلسلة انتصاراته بالدورى محققا الفوز على الداخلية 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما باستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر فى افتتاحية الجولة الخامسة عشرة للدورى.

تقدم بركات إبراهيم مدافع الداخلية لفريقه فى الدقيقة الـ10، وتعادل جون أوكلى مهاجم المقاولون بالدقيقة 54 ، وأحرز ممادو نياس الهدف الثانى للذئاب فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتقى المقاولون العرب للمركز الرابع برصيد 27 نقطة ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر، على حساب الزمالك الذى أصبح فى المركز الخامس.

أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه ثنائى الداخلية كليتشى في الدقيقة 37 ، ومحمود طلعت في الدقيقة 75 ، وهو ما جعل المقاولون يتحكم في المباراة ، قابله دفاع محكم من لاعبى الفريق الشرطى ورغم استبسال لاعبى الأخير إلا أن المقاولون العرب نجح في خطف الثلاث نقاط في الزفير الأخير من المباراة ليواصل نجاحاته ويدخل المربع الذهبى للمرة الأولى منذ فترة .