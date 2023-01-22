شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته لمواجهة أسوان فى مران سرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي الاستعداد عصر اليوم للقاء مُضيفه أسوان غداً الاثنين على ملعب الأخير، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الممتاز.

المران انطلق وسط سياج من السرية فرضه أحمد حسام “ميدو” المدير الفني من أجل الحفاظ على تركيزهم وتجنب تشتيتهم قبل مواجهة الغد.

ويتطلع جهاز الإسماعيلي للعودة لطريق الانتصارات والمضي قدما نحو تحسين مركز الفريق بجدول المسابقة المحلية .

من ناحية أخرى، وافق مسئولو الإسماعيلي بصفة رسمية على انتقال حازم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى فريق غزل المحلة على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأنهى مسئولو الدراويش كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب فى أعقاب استطلاع رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو، والذى رحب بمنح فرصة للمهاجم الشاب من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر.

ويعد حازم مرسى أحد أبرز المواهب من قطاع الناشئين حيث سبق له التتويج مع فريق الشباب مواليد 99 بدوري الجمهورية، فضلا عن حصوله على لقب الهداف.

كما يعتبر مرسي هو صاحب أول أهداف الفريق هذا الموسم والذى سجله فى شباك غزل المحلة.