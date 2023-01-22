شكرا لقرائتكم خبر عن ضيق الوقت والارتباطات الأفريقية والدورى ترفع أسهم استمرار فيريرا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت فرص استمرار البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك فى منصبه كبيرة خلال الساعات الأخيرة، والاتجاه الأكبر هو تجديد الثقة به بعد المناقشات التى شهدها اجتماع مجلس إدارة القلعة البيضاء حاليا فى مقر النادى بميت عقبة .

وأكدت مصادر بإدارة الزمالك استمرار فيريرا واستكمال مشواره مع القلعة البيضاء، رغم الأداء الهزيل والنتائج السيئة، وآخرها الخسارة بثلاثية نظيفة من غريمه التقليدي الأهلى في القمة 125 التي جمعتهما مساء أمس، السبت، فى الجولة الرابعة عشر للدورى والتي أقيمت باستاد القاهرة.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن ضيق الوقت وضغط المباريات فى الدورى ودور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، رفع أسهم استمرار فيريرا فى منصبه، وذلك كان سبباً فى تراجع الإدارة الزملكاوية عن الاجتماع الطارئ فور نهاية مباراة القمة بالأمس وتأجيله ليقام عصر اليوم بحضور المجلس الأبيض كاملا.

ووفقا لمصادر، فإن فيريرا لم يعلم شيئا عن الاتجاه لإقالته وحضر التدريب اليوم فى موعده ويقوم بدوره الطبيعى فى القيادة الفنية للزمالك.