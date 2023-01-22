شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. مشاركة السولية وسافيو وتأهيل ياسر إبراهيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته بعد ظهر اليوم، الأحد، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بدون راحة، وذلك بعد الفوز على الزمالك مساء أمس بثلاثية نظيفة.

وشهد المران مشاركة عمرو السولية وبرونو سافيو فى التدريبات الجماعية، فيما أدى ياسر إبراهيم جلسة تأهيل في الجيم.

واستهل الفريق المران بجلسة تدريبات بدنية في «الجيم» قبل أن يستكمل اللاعبون الذين شاركوا فى اللقاء أمس تدريباتهم بمران استشفائي، فيما خاض بقية اللاعبين وحدات تدريبية متنوعة، شهدت بعض الفقرات البدنية وتدريبات التصويب على المرمى، قبل أن يختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها فريقين من اللاعبين.

واجتمع كولر بالجهاز الفني المعاون له على هامش المران الجماعي؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.



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