شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد تنس الطاولة يناقش بطولات الموسم الجديد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد تنس الطاولة ، برئاسة معتزعاشور، اجتماعاً لمجلس الإدارة غداً بمقر الاتحاد لمناقشة خطة البطولات المقبلة، وكذلك موعد انطلاق الموسم المحلي الجديد.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع كافة تفاصيل البطولات التى تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل، وعلى رأسها البطولة العربية البارالمبية وبطولة مصر الدولية البارالمبية.

وينظم الاتحاد المصرى لتنس الطاولة البطولة العربية البارالمبية والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير المقبل بصالة استاد القاهرة.

وتأتى استضافة البطولة العربية قبل أيام قليلة من بطولة مصر الدولية البارالمبية أيضا، والتي ستقام بصالة استاد القاهرة.

ونظمت مصر بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتى أقيمت باستاد القاهرة أيضا، ومن بعدها البطولة العربية للأندية والتى شارك فيها 39 فريقا من مختلف الدول العربية.