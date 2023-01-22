شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كهربا بعد فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورا من مباراة فريقه أمس أمام الزمالك التى انتهت بثلاثية نظيفة، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب "ومَا بعد الصَّبر إلا الجَبْر وما بعد العُسر إلا اليُسْر مَن ظن أن المارد الأحمر قد مات.. فالمارد بالبطولات مشهور.. قد خاب ظن أولئك الذين يعتقدون أننا منخذلون.. بل نحن رافعون الرؤوس لدهور".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته بعد ظهر اليوم الأحد تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بدون راحة، وذلك بعد الفوز على الزمالك مساء أمس بثلاثية نظيفة.

واستهل الفريق المران بجلسة تدريبات بدنية في "الجيم" قبل أن يستكمل اللاعبين الذي شاركوا في اللقاء أمس تدريباتهم بمران استشفائي، فيما خاض بقية اللاعبين وحدات تدريبية متنوعة شهدت بعض الفقرات البدنية وتدريبات التصويب على المرمى، قبل أن يختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها فريقين من اللاعبين.

واجتمع كولر بالجهاز الفني المعاون له على هامش المران الجماعي؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.