شكرا لقرائتكم خبر عن لدينا مخيف صغير.. صفحة الأهلى تبرز ظهور ابن محمد شريف في مران الأحد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيسبوك صورًا لشريف نجل محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر خلال مران الأهلي اليوم الأحد، بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة أمس السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وسجل محمد شريف هدفين في شباك الزمالك رغم مشاركته بديلاً ونجح في كسر صيامه التهديفي.

وعلقت صفحة الأهلي على صور نجل محمد شريف: "لدينا مخيف صغير للاحتفال بثنائية لاعبنا محمد شريف بالأمس ووصوله للهدف 6 في الديربي".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته بعد ظهر اليوم الأحد تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بدون راحة، وذلك بعد الفوز على الزمالك مساء أمس بثلاثية نظيفة.

واستهل الفريق المران بجلسة تدريبات بدنية في "الجيم" قبل أن يستكمل اللاعبين الذي شاركوا في اللقاء أمس تدريباتهم بمران استشفائي، فيما خاض بقية اللاعبين وحدات تدريبية متنوعة شهدت بعض الفقرات البدنية وتدريبات التصويب على المرمى، قبل أن يختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها فريقين من اللاعبين.

واجتمع كولر بالجهاز الفني المعاون له على هامش المران الجماعي؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.



محمد شريف ونجله شريف في مران الأهلي



محمد شريف ونجله شريف في مران الأهلي



محمد شريف ونجله شريف في مران الأهلي



محمد شريف ونجله شريف في مران الأهلي



محمد شريف ونجله شريف في مران الأهلي



محمد شريف ونجله شريف في مران الأهلي



محمد شريف ونجله شريف في مران الأهلي



محمد شريف ونجله شريف في مران الأهلي



محمد شريف ونجله شريف في مران الأهلي



محمد شريف ونجله شريف في مران الأهلي