شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أعاد كولر محمد شريف لاستعادة التهديف مع الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سر عودة محمد شريف مهاجم الفريق للتهديف بعد فترة غياب طويلة عن زيارة الشباك، وقال المدير الفني، إنه تحدث أكثر من مرة مع محمد شريف حول قدراته التهديفية وضرورة التركيز أمام المرمى حتى يعود للتهديف.

وسجل محمد شريف هدفين فى فوز الأهلي بثلاثية نظيفة على الزمالك أمس، السبت، فى مباراة القمة المصرية ضمن الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز، فيما سجل كهربا الهدف الثالث للأحمر.

وتحدث كولر عن عودة شريف للتهديف قائلاً، "شريف استعاد مستواه فى مباراة الزمالك.. تحدثت معه كثيرًا الفترة الماضية، وشاهدت معه كثيرًا من أهدافه لإكسابه المزيد من الثقة، وهو ما وصل إليه فى القمة".

وأكد كولر أن فريقه قدم مباراة مميزة جدا، وانتهت بالفوز المستحق على حساب الزمالك، وتحدث كولر عن الشوط الأول قائلًا، "أضعنا أكثر من فرصة، وكان باستطاعة اللاعبين تسجيل أكثر من هدف، وذلك بسبب قلة الهدوء لدى اللاعبين".

وأضاف كولر، «تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة الهدوء والتركيز وسرعة نقل الكرة فى ظهر دفاعات الزمالك لصناعة فرص أكثر، وهو ما استطعنا تنفيذه.

واستكمل كولر حديثه، "سعيد جدا بتسجيل كهربا للمرة الثانية على التوالي، وسعيد أكثر بتسجيل شريف هدفين رفع بهما جميع الضغوط من على عاتقه".

وعن رؤيته للمنافسين قال كولر، «لا أنظر لمنافس بعينه، ولديَّ أهمية كبيرة لكل مباراة وليس لفريق بعينه، خصوصًا أن بعض مبارياتنا أمام منافسين في آخر ترتيب الجدول تكون هي الأصعب في الموسم».

وأتم كولر حديثه قائلا، «الفوز على الزمالك بثلاثية اليوم يؤكد أننا لم نتأثر بغيابات اللقاء وعدم مشاركة أيمن أشرف لأنه عائد من إصابة طويلة».