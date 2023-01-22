هالاند يستعرض بثلاثية في مرمى وولفرهامبتون

المنامة - ياسر ابراهيم -

استعرض النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند وقاد فريقه مانشستر سيتي للفوز على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة الأحد في الجولة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وجاءت أهداف هالاند في الدقائق 40 و50 (ركلة جزاء) و54 ليصبح رصيد الـ"سيتيزنس" 45 نقطة في المركز الثاني على جدول ترتيب الـ"برميرليغ"، في حين تجمد رصيد فريق المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي عند 17 في المركز السابع عشر.



ورفع هالاند بذلك رصيده الى 25 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، مسجلاً الثلاثية الرابعة له خلال موسمه الأول في الدوري الممتاز، وبات النرويجي على بعد ثلاثية واحدة من معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد ثلاثيات في موسم واحد في الدوري الممتاز والمسجل باسم ألن شيرر موسم 1995-1996 مع بلاكبيرن روفرز.



وبات النرويجي اللاعب الذي احتاج لأقل عدد من المباريات (19 مباراة) لبلوغ 25 هدفا في الدوري الانكليزي، كما انفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف لمانشستر سيتي على أرضه في موسم واحد من الدوري الإنكليزي برصيد 18 هدفا متخطيا سيرخيو أغويرو (16)



من جهة ثانية، شارك النجم الجزائري رياض محرز بـ8 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات.



(بي إن سبورت)

