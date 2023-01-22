الاتحاد العراقي يعتذر لنظيره العماني بعد تعذّر دخول الجماهير بنهائي خليجي 25





تأسف الاتحاد العراقي لكرة القدم من الجماهير العمانية، لأنها تأخرت، الخميس، في الدخول إلى إستاد البصرة الدولي كي تشجع منتخب بلادها في مباراة نهائي خليجي 25.



وأعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان السبت، ممثلا برئيس مجلس إدارته عدنان درجال، للجماهير العمانية، عن "أسفه الشديد نتيجة الزخم الجماهيري الغفير في المباراة النهائية (...) ما أدى إلى تأخر دخول الجماهير العمانية إلى الملعب لمؤازرة منتخبهم الوطني".



وشكر الاتحاد العراقي الجماهير العمانية "من القلب"، قائلا "كانت عاملا مساعدا في نجاح البطولة طيلة فترة إقامتها (بالعراق)"، وشكر القائمين على الكرة العمانية "على دعمها العراق في تنظيم خليجي 25".



وفاز أسود الرافدين خلال المباراة النهائية، الخميس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين للمنتخب العماني.



وأكد درجال "حرص العراق على تعزيز علاقاته التاريخية مع عُمان في جميع المجالات، خاصة المجال الرياضي"، وشكرهم للحضور في ملعبِ البصرة الدولي.



ويذكر أنه استقبل أكثر من نحو 80 ألف عراقي منتخب أسود الرافدين المتوج بقلب بطولة خليجي 25، بعد عودته الجمعة إلى العاصمة بغداد قادما من مدينة البصرة جنوب البلاد التي استضافت البطولة.



واحتشد أنصار المنتخب العراقي في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد بمظاهر احتفالية لمناسبة فوز العراق بلقب لبطولة بعد انتظار دام 35 عاما، حسب فرانس برس.



وأحرز المنتخب العراقي لقبه الرابع بعد فوزه المثير على منتخب عمان في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني 3-2 في المباراة النهائية على إستاد البصرة الدولي.



وحيا لاعبو المنتخب العراقي من المنصة الرسمية الشرفية في ساحة الاحتفالات وهم يحملون كأس البطولة، عشرات الألاف من المشجعين والأنصار المحتشدين.

(وكالات)