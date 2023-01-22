الامارات | الوصل يتغلب على خورفكان بالثلاثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الوصل ذاكرة الانتصارات بتغلبه على خورفكان بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الأحد، على استاد الوصل في زعبيل، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 25 نقطة بينما توقف رصيد «النسور» عند 15 نقطة.

قدم الوصل مباراة قوية بعدما سيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول، وأحرز المدافع المغربي سفيان بوفتيني هدفين «نسخ ولصق» بعدما لعب علي صالح ركلة ركنية وقابلها لاعب «الفهود» برأسه في المرمى (10) محرزاً الهدف الأول، وبالطريقة نفسها أضاف الهدف الثاني من كرة لعبها أيضاً صالح وحولها بوفتيني برأسه وارتطمت بالعارضة وتجاوزت خط المرمى (23).

في المقابل اعتمد خورفكان على الهجمات المرتدة ولكن من دون خطورة على مرمى الوصل، وقاد البرازيلي إيلتون أبرز هجمة وانفرد بالمرمى ولكن سدد الكرة في يد الحارس خالد السناني (16).

من جهته لعب علي صالح أحد أفضل مبارياته في الموسم الحالي وكان أنشط لاعبي «الفهود» وكاد أن يعزز انتصار الوصل في أكثر من مناسبة أبرزهما كرة لعبها «على الطائر» ومرت بجوار القائم (38)، كما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء جاءت قريبة من المرمى (43).

وفي الشوط الثاني واصل «الأصفر» أفضليته وأحرز البرازيلي غابرييل دي سوزا الهدف الثالث عقب جهد فردي رائع وسدد الكرة بمهارة في المرمى (61)، بينما تحسن أداء خورفكان ولكن تألق دفع الوصل والحارس خالد السناني أسهم في حفاظ «الإمبراطور» على تقدمه وتحقيقه الفوز بثلاثة أهداف دون رد.