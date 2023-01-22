شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستعيد كريم بامبو وحمدى علاء قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى السابعة مساء.

وقبل انطلاق المران، تحدث أمير عبد العزيز المدير الفني للاعبي الفريق عن أهمية وصعوبة المواجهات المقبلة ولامجال للتفريط فى النقاط للتقدم خطوات في جدول الترتيب.

وشهد الجزء الرئيسي للمران خوض لاعبي الفريق مجموعة من التدريبات التخصصية والخططية علي المرمي أشرف عليها المدير الفني الذي حرص علي توجيه اللاعبين طوال المران وظهر جميع اللاعبين بشكل مميز.

وشهد المرانعودة كريم بامبو للتدريبات الجماعية بشكل كامل عقب التعافي من الإصابة، وأيضا حمدي علاء الذى أصبح جاهزا للمشاركة فى المباريات الرسمية.