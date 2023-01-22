شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيف المبارزة يحقق ذهبية كأس العالم للناشئين فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للناشئين لسلاح سيف المبارزة ذهبية كأس العالم تحت 20 سنة، المقامة حاليا فى البحرين خلال الفترة من 21 حتى 22 يناير الجاري. وفاز منتخب مصر على كازاخستان فى المباراة النهائية بنتيجة 45-34.

واستطاع منتخبنا الوطني التأهل لدور النهائي بعد الفوز على منتخب أوزبكستان بنتيجة 45-27.

وتأهل منتخب مصر لدور ربع النهائي مباشرًة ثم تغلب على نظيره الأسترالي بنتيجة 45-30، وفي دور نصف النهائي نجح منتخب مصر في الفوز على أوزبكستان بنتيجة 45-27 ليضمن ميدالية مصرية في منافسات الفرق.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد ومحمد جابر، ويقود المنتخب الوطني المدير الفني لسلاح سيف المبارز السيد سامي ويرافق البعثة الطيب أحمد عبدالقادر والحكم الدولي يوسف علاء.