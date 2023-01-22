شكرا لقرائتكم خبر عن خروج الأوليمبى والبلدية وطنطا من التمهيدى الثالث بكأس مصر وتأهل المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الدور الثالث التمهيدى من بطولة كأس مصر العديد من المفاجآت خلال المباريات التى أقيمت اليوم وانتهت منذ قليل، بخروج العديد من الفرق صاحبة الشعبية من القسم الثانى على يد أندية القسم الثالث.

وخرج فريق بلدية المحلة من كأس مصر بعد الخسارة من فريق راية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى أكبر مفاجآت هذا الدور، وكذلك خروج فريق الأوليمبى أمام فريق الحمام بعد الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وودع أيضا فريق طنطا كأس مصر بعد الهزيمة المفاجئة أمام فريق سبورتنج كاسل بهدفين نظيفين، وخرج هلال الضبعة من هذا الدور على يد طلائع الأسطول بهدف نظيف.

وخطف فريق المنصورة فوزا صعبا على فريق نبروه بهدف نظيف ليواصل مشواره فى كأس مصر، كما أطاح فريق سبورتنج بنظيره المجد السكندرى بركلات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى 1/ 1.



وجاءت نتائج مباريات اليوم فى الدور الثالث لكأس مصر كالتالى.. وجاءت نتائج مباريات اليوم فى الدور الثالث لكأس مصر كالتالى..

بايونيرز 0 /0 دكرنس " 2 / 4" ركلات الترجيح

منية سمنود 1 /1 منية النصر "2 /4" ركلات

المنصورة 1 /0 نبروه

بلدية المحلة 2 / 3 راية

سبورتنج كاسل 2 / 0 طنطا

كفر الشيح 0 / 1 بروكسى

سبورتنج 1 / 1 المجد " 4 / 2" ركلات

الأوليمبى 2 /4 الحمام

طلائع الأسطول 1/ 0 الهلال

المصرى بالسلوم 1 / 1 أبو قير للأسمدة "1 / 3" ركلات الترجيح.