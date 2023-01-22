شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يبدأ تدريبات الجرى ويخضع لجلسة فى «الجيم" بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي منفرداً، على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم بعد ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وبدأ ياسر إبراهيم خوض تدريبات الجرى حول الملعب، قبل استكمال تدريباته بجلسة في «الجيم»، ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن ياسر إبراهيم تخلص من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخراً، وسوف يشارك في التدريبات الجماعية للفريق تدريجياً عقب لقاء البنك الأهلي.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على الزمالك أمس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين فى الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

واجتمع كولر بالجهاز الفني المعاون له في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران الجماعي لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.