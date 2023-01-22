شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: أمير مستمر فى منصب المشرف على الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أمير مرتضي مستمر فى منصب المشرف على فريق الكرة، ولا صحة لأنباء استقالته من منصبه.

وأضاف أحمد مرتضي، فى تصريحات صحفية، أن أمير متواجد فى منصب المشرف علي الكرة، ويباشر عمله بشكل طبيعي، وأن ما تردد حول استقالته غير صحيح.