شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: أمير مستمر فى منصب المشرف على الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أمير مرتضي مستمر فى منصب المشرف على فريق الكرة، ولا صحة لأنباء استقالته من منصبه.
وأضاف أحمد مرتضي، فى تصريحات صحفية، أن أمير متواجد فى منصب المشرف علي الكرة، ويباشر عمله بشكل طبيعي، وأن ما تردد حول استقالته غير صحيح.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز .
ويخوض الزمالك مران اليوم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما أغلق الفريق صفحة مباراة الأهلي التي أقيمت أمس، السبت، فى الجولة الـ14 للدوري وخسرها الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.
ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.