هتافات مسيئة.. هل يتعرض كهربا للإيقاف بعد احتفاله بفوز الأهلي على الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تهديدات محتملة بالإيقاف بعد احتفالاته بالغناء ضد جماهير الزمالك، عقب انتهاء مباراة القمة أمس السبت، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعاد كهربا للمشاركة في المباريات مع الأهلي مجددًا بعد غياب أكثر من عام بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لقضية هروبه الشهيرة من نادي الزمالك، إلى جانب فرض غرامة مالية عليه لصالح القلعة البيضاء تتخطى المليوني دولار.

وخاض كهربا مواجهتيّ سموحة والزمالك، ويواجه خطر الإيقاف مجددًا في 2 فبراير المقبل في جلسته أمام المحكمة الرياضية بخصوص غرامة الزمالك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتفال كهربا بالفوز على نظيره الزمالك، بترديد "هتافات مسيئة" مع جماهير ناديه في مدرجات ستاد القاهرة.

وظهر واضحا في الفيديو المتداول محمود كهربا وهو يردد "ألفاظا مسيئة" ضد ناديه السابق الزمالك.

يشار إلى أن كهربا رحل عن الزمالك في صيف 2019 بداعي انتهاء عقده مع الفريق، بينما يؤكد الزمالك استمرار عقده حتى صيف 2022.

وانضم كهربا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي قبل الانضمام مجانا إلى النادي الأهلي في يناير 2020.