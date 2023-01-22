شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوافق على إعارة ناصر ناصر لإنبى لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على إعارة ناصر ناصر لاعب سيد البلد إلى إنبى لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما اتفق الطرفان على كافة الأمور المالية والتعاقدية.

ويختتم الفريق السكندري تدريباته اليوم، ويدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق الإسكندرية استعداداً لمباراة حرس الحدود فى الأسبوع الـ 15 والمقرر لها غدا الاثنين السابعة مساء على ملعب استاد الإسكندرية.

وتكتمل صفوف الاتحاد السكندرى لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث نجح الجهاز الطبى فى تجهيز اللاعبين للمباريات، وعاد عمار حمدى والذى غاب عن مباراة البنك الأهلى بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد وخسر 6 مباريات.