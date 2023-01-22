شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بالمحلة والأهلى لاستكشاف المصرى قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، بآخر مباراتين للنادي المصري أمام الأهلي وغزل المحلة، لدراسة نقاط القوة والضعف لدى المصرى، وذلك قبل مواجهة الثلاثاء التى تجمع فيوتشر والمصرى بمنافسات الجولة 15 بالدوري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة النادي المصرى فى الثالثة إلا الربع عصر بعد غد، الثلاثاء، باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان المصري قد تعادل سلبياً أمام الأهلي في الجولة 13، قبل أن يتعادل مجدداً فى الجولة 14 أمام غزل المحلة بهدف لمثله.

ويسعى فريق فيوتشر لمواصلة سلسلة اللا هزيمة خلال اللقاء المرتقب مع المصري، ورفع علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، رصيده في سلسلة اللا هزيمة مع الفريق، إلى 21 مباراة متتالية، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه فيوتشر على حساب إنبي في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري والتي انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفرض فيوتشر هيمنته على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 أخرى ولم يتلقى أي هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

على الجانب الآخر، يحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 7 أخرى وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 13 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.