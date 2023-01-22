شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بالمحلة والأهلى لاستكشاف المصرى قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، بآخر مباراتين للنادي المصري أمام الأهلي وغزل المحلة، لدراسة نقاط القوة والضعف لدى المصرى، وذلك قبل مواجهة الثلاثاء التى تجمع فيوتشر والمصرى بمنافسات الجولة 15 بالدوري.
وكان المصري قد تعادل سلبياً أمام الأهلي في الجولة 13، قبل أن يتعادل مجدداً فى الجولة 14 أمام غزل المحلة بهدف لمثله.
وفرض فيوتشر هيمنته على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 أخرى ولم يتلقى أي هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.
على الجانب الآخر، يحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 7 أخرى وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 13 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.