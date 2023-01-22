شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبى الزمالك استعدادا لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا فى لقاء الأهلي بالأمس فى الدوري تدريبات استشفائية وتأهيلية على هامش مران اليوم الأحد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز .