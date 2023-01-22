شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبى الزمالك استعدادا لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا فى لقاء الأهلي بالأمس فى الدوري تدريبات استشفائية وتأهيلية على هامش مران اليوم الأحد.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز .
ويخوض الزمالك مران اليوم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما أغلق الفريق صفحة مباراة الأهلي التي أقيمت أمس، السبت، فى الجولة الـ14 للدوري وخسرها الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.
ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.