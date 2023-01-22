شكرا لقرائتكم خبر عن مران للأهلي.. تدريبات فى الجيم وفقرة للتصويب على المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته بعد ظهر اليوم، الأحد، دون راحة، بعد الفوز على الزمالك مساء أمس بثلاثية نظيفة، واستهل الفريق المران بجلسة تدريبات بدنية فى «الجيم»، قبل أن يستكمل اللاعبون الذين شاركوا فى اللقاء أمس تدريباتهم بمران استشفائي، فيما خاض بقية اللاعبين وحدات تدريبية متنوعة شهدت بعض الفقرات البدنية .

وشهد المران فقرة للتصويب على المرمى، قبل أن يختتم كولر فقرات المران الجماعى بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين، واجتمع كولر بالجهاز الفني المعاون له في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة على هامش المران الجماعي؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

على صعيد أخر، أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي ، أن كريم فؤاد لاعب الفريق سافر صباح اليوم، الأحد، إلى النمسا برفقة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي؛ استعداداً لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وقام الدكتور أحمد أبوعبلة بالتنسيق الكامل مع الطبيب كريستيان فينك الذى يجري جراحة الرباط الصليبي للاعب، وقال أبوعبلة إن هناك متابعة مستمرة مع الدكتور وفائى والطبيب الذى يجرى جراحة الصليبي لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة بالعملية.

وتعرض كريم فؤاد مؤخرا لقطع فى الرباط الصليبي للركبة ويتواجد فى النمسا بداية من اليوم لتجهيزه لإجراء جراحة الرباط الصليبي.