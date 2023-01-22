شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يخضع لبرنامج استشفائي لمدة 48 ساعة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامج علاج طبيعيا واستشفائيا لمدة 48 ساعة لـ على معلول؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، على أن ينتظم بعدها اللاعب فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الفوز على الزمالك أمس بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

واجتمع كولر بالجهاز الفني المعاون فى حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق اليوم؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.