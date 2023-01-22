شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد مصير سافيو من العودة لقائمة الفريق أمام البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بالتنسيق مع الجهز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة مصير البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق من دخول قائمة مباراة البنك الأهلي.

وغاب سافيو عن مباراة الأهلي والزمالك أمس بالدوري للإصابة بخشونة في الركبة، وسيتحدد خلال الساعات المقبلة موقفه من دخول قائمة مباراة البنك المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز، والتي ستكون الأخيرة للأهلي قبل السفر يوم 29 يناير الجاري للمغرب للمشاركة في بطولة العالم للأندية.

وفاز الأهلي على الزمالك أمس بثلاثية نظيفة في الجولة الـ14 لبطولة الدوري.