فيريرا يعقد اجتماعًا مع إسماعيل يوسف على هامش مران الزمالك

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اجتماعاً مع إسماعيل يوسف المدرب العام بالفريق فى وجود مترجم فيريرا الخاص.

وجاء اجتماع فيريرا مع إسماعيل يوسف على هامش المران الجماعي المقام حاليا علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، واستمر اجتماع فيريرا مع "تيجانا" قرابة الخمسة دقائق.

ويبدأ فريق الكرة بنادي الزمالك اليوم، الأحد، الاستعداد لمباراة غزل المحلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مران اليوم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما أغلق الفريق صفحة مباراة الأهلي التي أقيمت أمس، السبت، فى الجولة الـ14 للدوري وخسرها الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.