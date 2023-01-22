شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد يحذر لاعبيه من صحوة الحرس.. وعمار حمدى يعود للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الصربي زوران، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، اللاعبين من صحوة حرس الحدود، مؤكداً أن جميع الفرق تلعب لهدف واحد وهو تحقيق الفوز والابتعاد عن منطقة الخطر.

وقال زوران للاعبيه، "علينا احترام المنافس والأداء الرجولي لتحقيق الفوز، ونعلم أن هذه المباريات ستكون فى منتهى الشراسة".

ويختتم الفريق السكندري تدريباته اليوم، ويدخل معسكرا مغلقا بعد قليل بأحد فنادق الإسكندرية استعداداً لمباراة حرس الحدود فى الأسبوع الـ 15 والمقرر لها غدا الاثنين السابعة مساء على ملعب استاد الإسكندرية.

الاتحاد مكتمل العدد لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث نجح الجهاز الطبى فى تجهيز اللاعبين للمباريات، وعاد عمار حمدى والذى غاب عن مباراة البنك الأهلى بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

كما يختتم فريق حرس الحدود استعداداته اليوم الأحد لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر المسابقة والمقرر لها غدا الاثنين على استاد الإسكندرية.

الاتحاد السكندري يدخل المباراة في المركز السادس برصيد 22 نقطة، بينما فريق حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الحرس لتجهيز أحمد على الوافد الجديد للفريق من أجل قيادة هجوم الحرس أمام زعيم الثغر على استاد الإسكندرية.

ومن المحتمل أن يبدأ أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق المنضم من صفوف الإسماعيلي قبل أيام في التشكيل الأساسي لحماية العرين في المباراة المرتقبة.