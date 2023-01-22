شكرا لقرائتكم خبر عن والدة محمد عبد الوهاب تُزيّن برنامج "كابيتانو مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطف والدة محمد عبد الوهاب، نجم النادي الأهلي الراحل، الأضواء كلما تواجدت فى حدث رياضي، وكان لها تأثير كبير على الجانب المعنوى للناشئين والمواهب خلال زيارتها لبرنامج كابيتانو.

وحرصت والدة محمد عبد الوهاب على مواساة لاعبى فريق "محمد عبد الوهاب" ضمن برنامج كابيتانو مصر المذاع على قناة ON E، وذلك بعد هزيمتهم بركلات الجزاء أمام فريق "علي أبو جريشة"، وقالت والدة محمد عبد الوهاب، "اللى ما بيخسرش ما بيكسبش والهزيمة تحفزك للفوز، وسأتابع أخباركم وعايزاكم تهدوا الفوز لروح محمد عبد الوهاب، وعايزاكم تتشجعوا قدام المرمى".

وأهدى برنامج "كابيتانو مصر" المذاع عبر قناة ON E، والدة الراحل محمد عبد الوهاب نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، قميصاً يحمل صورة نجلها، وذلك على هامش تواجدها في ضيافة البرنامج.

وأعربت والدة محمد عبد الوهاب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الراحل، عن سعادتها بأن نجلها الراحل ما زال فى أذهان الجماهير والأجيال الصغيرة القادمة فى كرة القدم، وذلك على هامش تواجدها فى ضيافة برنامج "كابيتانو مصر".

وقالت والدة محمد عبد الوهاب، "ربنا يوفقكم ويخلي كل الناشئين سعيدة جداً أنهم دائماً فاكرين عبد الوهاب، وفريق كمان باسمه هذا أسعدني طبعاً، وجئت من الفيوم عشان أشوفهم".

وأضافت فى تصريحات لقناة ON E، "الشباب زى الفل وربنا يوفقهم ولعّيبه كويسة وربنا يحمي شباب مصر كله ويلعبوا رياضة ويشتغلوا ويجتهدوا ويبعدوا عن أي حاجة وحشة وكل واحد يجتهد في مجاله".

وقالت والدة محمد عبد الوهاب عبر قناة أون تايم سبورت 2 فى الاستوديو التحليلى الذى يقدمه إبراهيم فايق، "كان بيقولي خليكي معايا على طول بالدعاء لغاية ما ياخدوا منه التليفون كنت دايماً أقوله خليك مع ربنا وده شغلك ومصيرك كنت بشجعه وكان بيبقى فرحان جداً كان بيخلص الماتش ويرجع وأيام الهزيمة كانت بتبقى صعبة وزعله كان وحش لأنه عاشق للأهلي مكانش بيقدر يستحمل الهزيمة.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته فى المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.