شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يوافق على إعارة الثنائى كريم علاء ومحمد الجمل لنادى المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو على، على العرض المقدم من نادى المنصورة للحصول على خدمات الثنائي كريم علاء ومحمد الجمل لاعبي فريق المصري 1999" والمقيدين فى صفوف الفريق الأول.

وأكد محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على قطاع الناشئين، أن تلك الخطوة تهدف لمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك القوي بالدوري الممتاز "ب"، خاصة أن انضمامهما سيكون لفريق بحجم وقوة وجماهيرية نادى المنصورة صاحب التاريخ الكبير، مؤكدًا أن النفع سيعود على كلا الناديين وكذلك على اللاعبين اللذين يعدان من العناصر الواعدة داخل النادي المصري.

على صعيد آخر، وفى إطار التعاون المثمر بين ناديي المصري والمنصورة، تم الاتفاق بين الجهاز الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق ونظيره بنادي المنصورة على إقامة مباراتين وديتين بين فريق الأمل بكلا الناديين، حيث يستضيف النادي المصري الخميس المقبل المباراة الأولى، فيما يستضيف نادى المنصورة المباراة الأخرى خلال الأسبوع المقبل.