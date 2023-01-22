شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد يختار 20 لاعباً لمواجهة حرس الحدود فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمباراة حرس الحدود بالأسبوع الـ 15 والمقرر لها غدا فى السابعة مساء باستاد الإسكندرية.

واللاعبون هم: كل من المهدي سليمان ، صبحي سليمان ، هشام صلاح ، جافين جازيتو ، وخالد صبحي ، محمود علاء ، صبري رحيل ،مورو ، عبدالله نصيب ، إسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن ، خالد الغندور ، محمد فارس ، محمد محمود ، أحمد عيد ، أحمد عادل ميسي ، عمار حمدي ، عبدالغني محمد ، اوستن اموتو بالاضافة إلى موبولولو.

ويغيب عن الفريق عمرو خليل، فارس السيد ، محمد الصالح ، سعيدو سمبورى، السيد سالم ، محمود عبد العزيز، ناصر ناصر، وأحمد السيد غريب، وفوزى الحناوى.