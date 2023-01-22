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كل ما تريد معرفته عن مواجهة منتخب مصر والدنمارك غدا فى بطولة العالم لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد آخر مبارياته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم المقامة حاليًا فى بولندا والسويد غدًا الإثنين، بالنسخة التى تستمر حتى 29 يناير الجارى.

س: ما هو موعد مباراة مصر والدنمارك؟

ج: تقام مباراة مصر والدنمارك فى التاسعة والنصف مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، وتذاع على شاشة أون تايم سبورتس.

س: ما هى القنوات الناقلة للمباراة؟

ج: تذاع المباراة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.

س: ما هى آخر نتيجة حققها منتخب اليد فى البطولة؟

ج: استطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة  26 / 22 فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل لربع النهائى.

س: كيف تأهل منتخب مصر لهذا الدور؟

ج: استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة فى بولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية. 

س: ما هى قائمة منتخب مصر المشاركة فى البطولة؟

ج : تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من: حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى الأهلى.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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