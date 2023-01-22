الامارات | لاعب منتخب تونس يغيب عن الملاعب لشهرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب نعيم السليتي لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم والاتفاق السعودي عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهرين بسبب إصابة في وتر العضلة الضامة، وفق ما افاد به النادي السعودي. وأعلن الاتفاق على حسابه عبر تويتر أن لاعب وسط الفريق الأول كان خضع إلى فحوص في المراكز الصحية بألمانيا وفرنسا والإمارات لتشخيص الإصابة التي استوجبت تدخل جراحي في أحد المراكز الصحية بالإمارات.

وأوضح النادي أن السليتي سيخضع إلى الراحة لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 اسابيع. ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مواجهتي تونس ضد ليبيا في مارس المقبل ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار.