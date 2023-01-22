أسوان يستعيد محمد حمدى زكى بعد العودة من الإيقاف

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان جهود المهاجم محمد حمدى زكى أمام الإسماعيلي غدا، الاثنين، بالدوري بعدما غاب أمام المقاولون العرب الخميس الماضى، للإيقاف، بعد حصول اللاعب على ثلاثة إنذارات.

وكانت رابطة الأندية رفضت طلب الإسماعيلي بتأجيل مواجهة أسوان لرغبة الدراويش في ترتيب عدد من الأمور الإدارية داخل النادي، خاصة وأنه حتى الآن لم تتواجد لجنة لإدارة شؤون النادي.

وكان الفريق واصل تدريباته مباشرة عقب مباراة ورفض الجهاز الفني للاسماعيلي بقيادة احمد حسام ميدو، منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع طلائع الجيش الجولة الماضية مفضلا مواصلة التدريبات مباشرا استعدادا لأسوان.

ويتطلع الدراويش لحصد ثاني انتصاراته المحلية أمام الفريق الأسواني من أجل الخروج تدريجيًا من سلسلة نزيف النقاط التي يعاني منها منذ بداية هذا الموسم.