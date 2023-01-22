شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يخضع لفحص طبى فى مران الأهلى لتحديد موقفه من المباراة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى اليوم، الأحد، لفحص طبى بمعرفة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، بعدما غادر مباراة القمة أمام الزمالك عقب تسجيله الهدف الأول بسبب شعوره بإصابة عضلية منعته من استكمال المباراة.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعول الأهلي في المباريات المقبلة على تألق مهاجمه محمود عبد المنعم (كهربا)، الذي سجل فى آخر لقاءين (3 أهداف).

ويسابق الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة أحمد أبو عبلة، الزمن لتقليل عدد الإصابات التى يعاني منها الفريق حالياً حتى يستعيد أكثر من لاعب فى مباراة البنك الأهلي وبطولة كأس العالم للأندية.

ويعاني الأهلي من إصابات كثيرة الفترة الأخيرة منها ما هو يحتاج فترات طويلة وسيغيب عدة أشهر، مثل أكرم توفيق كريم فؤاد، حيث تعرض الثنائي للإصابة فى الرباط الصليبي، وهناك أيضاً مصطفى شوبير الذى أجرى هو الأخر جراحة فى غضروف الركبة مؤخراً بالنمسا، بجانب الإصابات الأخرى بالفريق التى تضم ياسر إبراهيم، عمرو السولية، محمد عبد المنعم، برونو سافيو.