شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع وإنبي يتصدران قائمة أضعف دفاع فى الدورى بعد 14 جولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري المصري، التي ستكون ضربة البداية فيها بمباراة وحيدة تجمع الفريق الكروي الأول بنادي الداخلية مع المقاولون العرب، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب «بتروسبورت»

ويتصدر طلائع الجيش وإنبي قائمة أضعف دفاع، بعدما تلقت شباك كل منهما 22 هدفا، وفى المرتبة الثانية يتواجد كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي وسيراميكا حيث استقبلت شباك كل فريق 19 هدفا.

ويأتي حرس الحدود في المركز الثالث حيث تلقت شباكه 18 هدفا ثم الاتحاد السكندري وغزل المحلة والداخلية بـ 16 هدفا في مرمي كل فريق ويليهم فاركو وأسوان بـ15 هدفا في مرمي كل فريق.

وابتعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، عقب الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.